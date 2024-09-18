İstanbul Boğazı'ndan 392 Metrelik Yüzer Havuz Geçti

İstanbul Boğazı'ndan bugün 392 metrelik bir yüzer havuz geçti. Haydarpaşa Limanı'ndan saat 11.00 sıralarında kalkan PD-30 isimli yüzer havuz köprülerin altlarından birer birer geçerek saat 20.00 sıralarında Karadeniz'e ulaştı.

Ulaştırma Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Gemi Kurtaran römorkörü yedeğindeki PD-30 yüzer havuzuna, Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kurtarma 9, Kurtarma 10 ve Kurtarma 18 römorkörleri eşlik etti.

İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda gerçekleşen geçişte 5 kılavuz kaptan görev aldı.

Yüzer havuzun yedekli geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği de bir süre çift yönlü olarak askıya alındı. Boğazda trafik 21.30 sıralarında normale döndü.

Kaynak: ANKA