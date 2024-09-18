İstanbul Boğazı'ndan 392 Metrelik Yüzer Havuz Geçti

Rus bandralı 392 metrelik dev boyuttaki yüzer havuz, İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık 9 saatte geçti. Geçiş nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı.

İstanbul Boğazı'ndan 392 Metrelik Yüzer Havuz Geçti

İstanbul Boğazı'ndan bugün 392 metrelik bir yüzer havuz geçti. Haydarpaşa Limanı'ndan saat 11.00 sıralarında kalkan PD-30 isimli yüzer havuz köprülerin altlarından birer birer geçerek saat 20.00 sıralarında Karadeniz'e ulaştı.

İstanbul Boğazı'ndan 392 Metrelik Yüzer Havuz Geçti - Resim : 1

Ulaştırma Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Gemi Kurtaran römorkörü yedeğindeki PD-30 yüzer havuzuna, Kurtarma 7, Kurtarma 8, Kurtarma 9, Kurtarma 10 ve Kurtarma 18 römorkörleri eşlik etti.

İstanbul Boğazı'ndan 392 Metrelik Yüzer Havuz Geçti - Resim : 2

İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda gerçekleşen geçişte 5 kılavuz kaptan görev aldı.

İstanbul Boğazı'ndan 392 Metrelik Yüzer Havuz Geçti - Resim : 3

Yüzer havuzun yedekli geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği de bir süre çift yönlü olarak askıya alındı. Boğazda trafik 21.30 sıralarında normale döndü.

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Kaynak: ANKA

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MSB Duyurdu: Irak’ın Kuzeyine Düzenlenen Hava Harekatında 24 Hedef İmha Edildi MSB Duyurdu: Irak’ın Kuzeyinde 24 Hedef İmha Edildi
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