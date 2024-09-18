Meteoroloji’den Uyarı Üzerine Uyarı! Özellikle Perşembe Gününe Dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan yeni hava durumu raporunda Perşembe gününe dikkat çekildi. Perşembe günü için uyarı üstüne uyarı yapılan raporda, çok şiddetli yağmurların geleceği duyuruldu.

TUNCELİ VE TRABZON'DA SAĞANAK

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Tunceli'nin Hozat ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanakla birlikte cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Bazı noktalarda sel meydana gelirken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zorluk yaşadı. Trabzon'un Of ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı İrfanlı Mahallesi'ndeki bazı noktalarda su birikintisi oluştu.

YAĞIŞ NERELERDE ETKİLİ OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun, Çankırı, Iğdır, Ağrı ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağışların, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun, Çankırı, Iğdır, Ağrı ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.