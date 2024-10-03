İstanbul Boğazı'nda İki Yük Gemisi Çarpıştı, Faciaya Ramak Kaldı

Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED-1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar açıklarında çarpıştı.

İstanbul Boğazı Üsküdar açıklarında iki yük gemisinin çarpışması sonrası Boğaz'da korku dolu anlar yaşandı.

Çarpışmanın ardından kazaya karışan gemilerden birinin dümeninin kitlenmesi sonrası kıyıya sürüklendi.

KIYI EMNİYETİNİN MÜDAHALESİ FACİAYI ÖNLEDİ

Büyük bir hızla kıyıya doğru sürüklenen geminin burundan kıyıya çarpmasını ise Kıyı Emniyeti'nin müdahalesi önledi.

Kıyı Emniyet botunun dümeni kitlenen gemiye yaptığı yandan müdahale sayesinde yük gemisinin burundan kıyıya çarpması engellendi.

Kazada ölü ya da yaralının olmadığı öne sürülürken, kazaya karışan gemilerin Ahırkapı'ya çekileceği öğrenildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Kazanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Batum’dan Suudi Arabistan’a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya’dan Batum’a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisinin Üsküdar önlerinde birbirine sürtmesi nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-2, KURTARMA-5 ve MEHMETÇİK Römorkörlerimiz ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Gemiler, Ahırkapı Demir Bölgesi’ne çekilecektir. Meydana gelen olayda, gemilerde sadece maddi hasar meydana gelmiş olup olay takip edilmektedir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-2, Kurtarma-5 ve Mehmetçik Römorkörleri ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botu olay yerine sevk edildi. Gemilerin Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekileceği öğrenildi" ifadeleri kullanıldı.

"KAÇIN KURTULUN"

Kazanın ardından, bölgede bulunan bir yolcu teknesi kaptanının telsizden, "Parka doğru geliyor, parkı boşaltın" dedikten sonra, diğer gemiye ise, "Kaçın kurtulun" dediği duyuldu.

Kaynak: AA-DHA-İHA