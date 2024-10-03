MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkanlığında Toplandı

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe’de toplandı. Toplantı saat 15.35'te başlarken ana gündemin Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler olması bekleniyor.

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MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkanlığında Toplandı

Milli Güvenlik Kurulu, (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda toplandı.

MGK'nın başlaması Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Millî Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı" açıklamasıyla duyuruldu.

GÜNDEMDE HANGİ MADDELER VAR?

Beştepe'de yapılan toplantı saat 15.35 sıralarında başladı.

Ortadoğu'da İran-İsrail arasında yaşanan çatışmalar, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırıları toplantının ana gündem maddesi olacak. Yaşanan bölgesel krizin Türkiye'ye olan etkileri kapsamlı olarak ele alınacak.

Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için diplomatik girişimler değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE

MGK'nın bir diğer gündem maddesi ise terörle mücadele. Irak ve Suriye'de yürütülen operasyonlar ele alınacak. Toplantıda, FETÖ ve IŞİD ile mücadeledeki son durum da değerlendirilecek.

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