İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Normale Döndü
İstanbul Beykoz, Keçilik Koyu önlerinde Panama bayraklı 'Vela Prime' isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı. Boğaz'daki kurtarma çalışmalarının ardından gemi trafiği yeniden açıldı.
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Boğaz'a kuzeyden giriş yapan geminin arızalandığı belirtilerek, Büyükdere mevkisinde yeniden kuzey yönüne döndürülen geminin Kurtarma-11 ve Kurtarma-3 römorkörleri eşliğinde Kilyos Demir Sahası'na götürüldüğü kaydedildi.
GEMİ TRAFİĞİ YENİDEN AÇILDI
Panama bandıralı "Vela Prime" isimli geminin kurtarma çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı bildirildi.
Boğaz'daki gemi trafiği, kurtarma çalışmalarının ardından saat 20.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü yeniden açıldı.
Kaynak: AA-DHA
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