İstanbul Boğazı Gemi Trafiği Yeniden Açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği kuzey ve yönlü olarak tekrardan açıldığını duyurdu.

İstanbul Boğazı Gemi Trafiği Yeniden Açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda saat 15.00 sıralarında gemi trafiğinin yoğun sis nedeniyle oluşan kısıtlı görüş şartları sebebiyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Bakanlıktan alınan yeni bilgilere İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine kuzey-güney yönlü olarak açıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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