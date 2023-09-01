Çağlayan'da yeni adli yıl açılış töreni

Yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı atrium alanında tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ile İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz, İstanbul'daki diğer adliyelerin başsavcıları ve hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun konuştu. Ağustos ayında yayınlanan kararname ile İstanbul İlk Derece Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı'na atandığını belirterek şunları söyledi:

“Adalet hizmetleri, doğası gereği zihnen de bedenen de yorucudur. Çünkü adliyeler, vatandaşlarımız için son başvuru mercidir. Bu gerçek ister istemez yargı çalışanları üzerinde bir stres oluşturmaktadır. Toplumun adalete olan güven duygusunu bizler inşa ederiz, adli süreçlerde ürettiğimiz hizmetin kalitesi artırdıkça, doğal olarak adalete güven de artacaktır. Sadece vereceğimiz kararlarla değil, avukatlarımıza, iş sahiplerine, vatandaşlarımıza hakkaniyetle ve nezaketle muamele ederek, yargıya olan güven duygusunu güçlendirmiş oluruz. Ayrıca önümüze gelen adli uyuşmazlıkları en isabetli şekilde sonuçlandırma beklentisini de karşılamak zorundayız.”

İstanbul'un diğer şehirlere nazaran hem iş hacminin hem de çözümü derin hukuki bilgi ve mesleki tecrübe gerektiren karmaşık davalarıyla farklılık gösterdiğini kaydeden Altun, “Bu nedenle İstanbul Hakimi ve Cumhuriyet Savcısı olmak hem bir ayrıcalıktır hem de ağır bir sorumluluğu beraberinde getirmektedir” dedi.

Kaynak: ANKA