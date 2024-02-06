İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 27 bin 858'e yükseldi

Aksa Tufanı operasyonu sonrası başlayan İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 858'e çıktı.

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İsrail'in saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 27 bin 858'e yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 27 bin 858’e, yaralananların sayısı ise 66 bin 978’e yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları 123 gündür devam ederken, can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 107 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 143 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 27 bin 585’e, yaralananların sayısının ise 66 bin 978’e yükseldiği aktarıldı. İsrail ordusunun, ambulansların ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ve enkaz altında kalan Filistinlilere ulaşmasını engellediği belirtildi.

Kaynak: İHA

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