6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesinde 60 bin artçı sarsıntı kaydedildi

Maraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ardından, deprem bölgesinde 60 bin artçı sarsıntının meydana geldiği söylendi.

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6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesinde 60 bin artçı sarsıntı kaydedildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede 1 yılda yaklaşık 60 bin sarsıntı daha yaşandığını bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Türkiye ve yakın çevresindeki depremlerin, kuruma bağlı Deprem Dairesi Başkanlığınca 7 gün 24 saat izlendiği belirtildi.

Depremlere ilişkin grafiklere yer verilen paylaşımda, 6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin yaşandığı anımsatılarak, "Depremlerden sonra 1 yılda, bölgede 60 bine yakın deprem meydana gelmiştir. Depremlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Deprem 6 Şubat depremleri Hatay Kahramanmaraş AFAD
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