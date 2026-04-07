İsrail Konsolosluğu Önündeki Çatışmada Kurşun İETT Otobüsüne İsabet Etti

İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu önündeki silahlı çatışma sırasında yoldan geçen bir İETT otobüsüne kurşun isabet etti. Otobüsteki korku ve panik anları bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 1 şüpheli öldürüldü, 2 şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada 2 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

İETT OTOBÜSÜNE KURŞUN İSABET ETTİ

Çatışma sırasında bölgede panik yaşanırken, yoldan geçen bir İETT otobüsüne kurşun isabet etti. Otobüsteki bir kişi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, silah seslerinin duyulmasıyla birlikte yolcuların panik yaşadığı, bazı yolcuların koltukların altına saklanmaya çalıştığı ve şoförün aracı hızla olay yerinden uzaklaştırdığı görüldü. Otobüse isabet eden kurşun nedeniyle korku yaşanırken, olayda otobüs içindeki yolcuların yara almadığı öğrenildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

