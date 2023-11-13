İsrail, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni vurdu! DSÖ'den açıklama

Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yerleşkesinde yoğun bakım ünitesi, doğumhane ve ameliyathane binasını vurduğunu duyurdu.

Hükümetin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Şifa Hastanesine gün içinde füzelerle, roketlerle ve uçaklarla saldırı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusunun saldırıları sırasında, yoğun bakım ünitesi, doğumhane binası ile ameliyathane binasının son katını vurduğu ifade edilen açıklamada, ayrıca diyaliz bölümünün yanındaki alanın hedef alındığı ve mekanda yangın çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, yoğun bakımda olan bir hasta ile prematüre 2 bebeğin hayatını kaybettiği, ameliyathanelerde hizmetin durması nedeniyle 5 yaralının da yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail askerlerinin, hastane binasından çıkan bazı Filistinlileri doğrudan hedef aldığı, sağlık ekiplerinin yoğun saldırılar nedeniyle müdahale edemediği aktarılan açıklamada, İsrail'in hareket halindeki her şeyi hedef aldığı bildirildi.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun, aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi'nde Şifa Hastanesi ile çeşitli hastanelerin çevrelerini kuşatma altında tuttuğunu belirtiyor.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA: NE YAZIK Kİ ARTIK HASTANE İŞLEVİ GÖREMİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail tarafından yoğun saldırıların düzenlendiği Gazze Şeridi’nin en büyük ve merkez hastanesi olan Şifa Hastanesi ile yeniden iletişim sağladı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, Şifa Hastanesi’ndeki sağlık çalışanlarıyla temasa geçmeyi başardığını belirterek, “Durum korkunç ve tehlikeli” dedi.

Hastanenin 3 gündür elektriksiz, susuz ve çok zayıf bir internete sahip olduğunu aktaran Ghebreyesus, bunun temel bakım sağlama kabiliyetini ciddi şekilde etkilediğini ifade etti.

Bölgedeki sürekli çatışmaların ve bombardımanların zaten kritik olan koşulları daha da kötüleştirdiğini belirten Ghebreyesus, “Trajik bir şekilde, hasta ölümlerinin sayısı önemli ölçüde artmıştır. Ne yazık ki hastane artık bir hastane olarak işlev görmüyor. Güvenli bir sığınak olması gereken hastanelerin ölüm, yıkım ve umutsuzluk sahnelerine dönüşmesine dünya sessiz kalamaz. Ateşkes. Şimdi” dedi.

DSÖ daha önce yaptığı açıklamada, Şifa Hastanesi ile bağlantılarının tamamen koptuğunu açıklamıştı.