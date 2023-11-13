Deniz taştı, cadde ve sokakları su bastı

Yurt genelinde önceki gün etkili olan sağanak yağış ve lodos sonrası pek çok noktada su baskınlarına yaşandı. Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yollarda kaldı. Manisa’nın Kula ilçesinde kayganlaşan yoldaki araç köprüden uçtu, üç kişi yaşamını yitirdi.

İstanbul’da cumartesi günü etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Beyoğlu Keçicipiri Mahallesi’nde bir ağaç yanındaki binanın üzerine devrilirken, Avcılar Firuzköy Mahallesi’nde de otoparktaki ağaç, park halindeki araçların üzerine devrildi.

KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Bazı araçlarda hasar meydana geldi. Bağcılar’da yağış sonrası yağmur suyu tahliye kanallarının tıkanması üzerine cadde göle döndü. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınlarına ve Tuzla’da da bir lokantanın içine yıldırım düştü.

Balıkesir’de lodos ve şiddetli yağış nedeniyle Altınoluk, Akçay ve Güre sahilinde deniz suyu yükseldi, dükkanlara kadar taşan deniz, sahili kullanılamaz hale getirdi. Zeytinli Çayı’nın debisi yükseldi, eski Çanakkale-Balıkesir yolundaki bir köprü kısmen çöktü. Kazdağları’nda bulunan Kavurmacılar Kırsal Mahallesi’nde de heyelan meydana geldi. Bursa’da kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Manisa, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da bugün kuvvetli yağış beklendiği kaydedildi.