Köşe yazarı Rafael Sadi yaşamını yitirdi

İsrail Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, uzun yıllardır Odatv’de köşe yazıları kaleme alan Rafael Sadi’nin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

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Köşe yazarı Rafael Sadi yaşamını yitirdi

Uzun yıllardır Odatv’de köşe yazıları kaleme alan Rafael Sadi’nin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabı üzerinden, Sadi’nin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, Aslen İstanbullu olan İsrailli gazeteci ve yazar Rafael Sadi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Türk Yahudi Toplumu'na, İsrail ve Türkiye basın camiasına başsağlığı diliyoruz. Yehi Zihro Baruch” denildi.

Rafael Sadi geçen aylarda, Halk Tv’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üniversiteden sıra arkadaşı olduklarını söylemişti. Sadi, “O zaman çok sessiz sakin, efendi bir çocuktu. Fazla kimseye bulaşmazdı” demişti.

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Recep Tayyip Erdoğan
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