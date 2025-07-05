Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Isparta'da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs yakalandı.
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Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 6 parça halinde bin 6 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanırken, bir şüpheli hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.
Diğer şüpheli ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti suçundan gözaltına alındı.
Kaynak: İHA