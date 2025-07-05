Iğdır’da Uyuşturucu Operasyonu: 344 Kilo Metamfetamin Bulundu

Iğdır'da, İran’dan Türkiye’ye getirilen yabancı plakalı bir çekiciye yönelik gerçekleştirdiği operasyonla 344 kilogramdan fazla metamfetamin ele geçirildi.

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Iğdır’da Uyuşturucu Operasyonu: 344 Kilo Metamfetamin Bulundu
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Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler ve gerçekleştirilen saha çalışmaları sonucunda, yabancı plakalı çekici ve çekiciye bağlı dorsede kimyasal hammadde çuvalları arasına gizlenmiş yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Söz konusu yükün İstanbul’da faaliyet gösteren paravan bir şirkete teslim edilmesinin planlandığı tespit edildi. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, araç Dilucu Kara Hudut Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada takibe alındı. Yapılan aramada dorse bölümünde bulunan toplam 960 adet, her biri 25 kilogramlık çuvalların içinde Sodyum Karbonat tespit edildi.

Yapılan detaylı aramada 23 çuval içerisinde gizlenmiş toplam 344 kilogram 225 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak çekici sürücüsü V.R. isimli şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA

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