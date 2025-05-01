Isparta'da 55 Motosiklet Trafikten Men Edildi

Isparta'da 13 günde 55 tescilsiz motosiklet trafikten men edildi. Kusurlu bulunan 35 araç ve sahibine toplam 231 bin 571 TL idari para cezası kesildi.

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Isparta'da 55 Motosiklet Trafikten Men Edildi

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımının artması üzerine Yalvaç Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. 17-30 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılan kontrollerde 186 araç ve sürücü denetlendi; kusurlu bulunan 35 araç ve sahibine toplam 231 bin 571 TL idari para cezası uygulandı. Tescilsiz oldukları belirlenen 55 motosiklet ve motorlu bisiklet ise trafikten men edildi.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, elektrikli bisiklet kullanıcılarının M sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerektiği ve tescilsiz araçların karayolunda kullanımının yasak olduğu hatırlatıldı. Sürücülerin can güvenliği için kask takmaları, reflektif yelek ve işaretleyici ekipman kullanmaları gerektiği vurgulandı. Yaz ayları boyunca denetimlerin artırılarak sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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