İSPARK'tan dolandırıcılara karşı açıklama: QR koda dikkat edin

İstanbul'da park halindeki araçların üzerine İBB ve İSPARK logoları bulunan "Park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız" yazılı etiketler yapıştırılmıştı. İSPARK, böyle bir uygulamasının olmadığını belirterek vatandaşları uyardı.

İSPARK'tan dolandırıcılara karşı açıklama: QR koda dikkat edin

Dolandırıcıların yeni yöntemi sosyal medyanın gündemine geldi.

Megakent İstanbul'da, park halindeki araçların üzerine İBB ve İSPARK logoları bulunan etiketler yapıştırıldı.

Etiketlerde "Park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız" yazılı ve 24 saat içerisinde borcun ödenmesi gerektiği belirtildi.

QR kodu taratanlar ödeme sayfasına yönlendirilirken tuzağa düşenlerin kredi kartından para çekildi.

İSPARK böyle bir uygulaması olmadığını açıkladı.

İSPARK'tan dolandırıcılara karşı açıklama: QR koda dikkat edin - Resim : 1

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