Başsavcılık'tan 'Dilan Polat ve Engin Polat' açıklaması

Bir süredir gündeme gelen sosyal medyanın popüler çifti Dilan Polat ve Engin Polat'ın yurt dışına çıkmaya hazırlandığı söyleniyordu.

Dilan ve Engin Polat hakkında 'Kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' iddiaları vardı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), çift hakkında rapor hazırlamıştı.

Ayrıca Polatların mal varlıklarına el konulmuş ve yurtdışına çıkış yasağı getirilmişti.

Polat çiftine ait Rise And Shine isimli kozmetik şirketinin ticareti de durdurulmuştu. MASAK raporuna göre, bu karar sahte belge düzenleme iddiasına ilişkin alınmıştı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve Engin Polat hakkında bir açıklama yayınladı.

Başsavcılığın açıklamasında ikili hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını ve tüm malvarlıklarına el konulduğu vurgulandı.

Açıklamada aynı zamanda dosyaya kısıtlılık kararı verildiği de duyuruldu.

BIR DUBAİ PLANI

Belgeli Yorum YouTube yayınında Lale Özan Arslan’ın Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili sorularını yanıtlayan Gazeteci Erk Acarer, Polat çiftinin yurt dışına kaçma hazırlığı olduğu yönündeki iddiaları gündeme getirdi.

Acarer, "Servetlerini yurt dışına kaçırmak veya kendilerinin yurt dışına kaçmak gibi bir girişimleri söz konusu mu?" sorusuna "Bir Dubai planı yapıldığını gösteriyor, net olmamakla birlikte bu kaçış planı için kimi görüşmeler yapıldığı söz konusu" yanıtını verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem