İskenderpaşa Cemaati’nin vakfına vergi muafiyeti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderpaşa Cemaati’nin vakfını vergiden muaf tuttu. Ayrıca, AKP’li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun abisi Mahmut Göksu’nun vakfına da izinsiz yardım toplama hakkı verildi.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, vakfa yönelik vergi muafiyet kararı, 14 Mayıs seçimlerinden kısa süre önce, 27 Nisan’da açıklandı. 1986'da vakfı kuran Mahmud Esad Coşan, aynı zamanda İskenderpaşa Cemaati’nin lideriydi. Mahmud Esad Coşan’ın 2001’de ölmesinin ardından cemaatin başına oğlu Nureddin Coşan geçti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı boyunca 70’den fazla vakfa vergi muafiyeti hakkı tanıdı. Bu vakıflar arasında oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) da yer alıyor.

Erdoğan, damadı Berat Albayrak’ın yöneticisi olduğu Nun Eğitim ve Kültür Vakfı ile diğer damadı Selçuk Bayraktar’ın yöneticisi olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın da vergi muafiyetinden yararlanmasını sağladı.

İZİN ALMADAN YARDIM TOPLAYABİLİYORLAR

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün, “İzin Almadan Yardım Toplama Hakkına Sahip Kuruluşlar” listesine yeni vakıflar eklendi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun ağabeyi Mahmut Göksu’nun başkanı olduğu Yeni Dünya Vakfı’na da izinsiz yardım toplama hakkı verildi. Ayrıca, Bilal Erdoğan’ın arkadaşları ile çok sayıda AKP’linin yönetiminde yer aldığı Önder İmam Hatipliler Derneği’ne de izinsiz yardım toplama hakkı verildiği açıklandı.

İzinsiz yardım toplama hakkı verilen dernek ve vakıflar arasında Deniz Feneri Derneği, Diyanet Vakfı, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), gerici Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Hayrat İnsani Yardım Derneği ile Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de yer alıyor. Ayrıca, Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve İlim Yayma Vakfı gibi kuruluşlar yer alıyor.