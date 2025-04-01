İşçilerin Kaldığı Konteynerde Yangın Paniği, Büyümeden Söndürüldü

Muğla'da TOKİ inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmadığı açıklandı.

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İşçilerin Kaldığı Konteynerde Yangın Paniği, Büyümeden Söndürüldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü.

Menekşe Mahallesi'ndeki TOKİ şantiyesinde çalışan işçilerin konakladığı konteynerde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaralanan olmadığı belirtildi.

Kaynak: AA

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