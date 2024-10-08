İşçiler, Fernas'ın Sahibi AKP'li Vekile Seslendi: 'Öbür Tarafa Kul Hakkıyla Gitme!'

Manisa'nın Soma ilçesinde AKP'li Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'na ait olan Fernas Madencilik adlı şirkette çalışırken Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'na (Bağımsız Maden İş) üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan madencilerin direnişi devam ediyor.

İşçiler direnişlerinin 44'üncü gününde şirketin sahibi AKP'li Nasıroğlu'na seslendi. İşçiler sosyal medyadan paylaştıkları videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Ferhat Nasıroğlu,

Bizler Fernas işçisiyiz, sizin işçileriniz. Ben yaklaşık 5 senedir şirketinizde çalışan bir işçi olarak size sesleniyorum. Bizler marjinal grup değiliz, sahibi olduğunuz Fernas şirketinin çalışanıyız. Bugün direnişimizin 44'üncü günü. İşçi ölümleri daha fazla olmasın diye biz de yollara düştük. Soma'dan Ankara'ya çözüm için yürüdük. Ve hala şirkette yönetimin size yanlış bilgi aktardığını düşünüyoruz. size ulaşmaya çalışıyoruz ama henüz bize bir dönüş yapmadınız. Çünkü size gelen bilgiler nasıl bilgiler çözemedik hala. Size sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yaptığınız açıklamaların hepsini dinledik, yani biz sizi dinledik; sizin de bizi dinlemenizi umuyoruz. Size üç beş adım attık, siz bize hiçbir adım atmadınız. Gelin gerçekler burada, işçilerinizi dinleyin. Sizi bizi dinlemeye davet ediyoruz. Gerekirse siz gelin, bizi burada ziyaret edin.

'KUL HAKKIYLA ÖBÜR TARAFA GİTME'

İsteklerimizden bir tanesi maaşlarımızın Soma ortalamasına getirilmesi. İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği kuralları olmadığı için tekil ve çoğul ölümler olabilir. Ben derim ki kul hakkıyla öbür tarafa gitmeyelim, Allahutaala çünkü öyle söylüyor. Çözüm sizin iki dudağınızın arasında bekliyor.

'BU İŞİ ÇÖZ FERHAT BEY'

Gerekirse biz gelelim, bizlerle görüşün, bu işi çözelim. İş sağlığı ve güvenliği olmadığı için işten kaçınma hakkımızı kullandık. Bu işi beş dakikada çözebiliriz, sizden çözüm bekliyoruz. İşimize dönelim. Lütfen bu sorunu çöz Ferhat Bey."

Kaynak: Gerçek Gündem