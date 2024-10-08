Böyle Fırsatçılık Görülmedi! Kadın Cinayetleri Sonrası Biber Gazı Fiyatlarına Fahiş Zam

Son günlerde yaşanan cinsel saldırı ve cinayetlerin ardından e-ticaret sitelerinde biber gazı siparişlerinde artış yaşandı. Firmaların biber gazına yaptığı zam oranı yüzde 300'e dayandı. Fiyat artışı tepki çekerken, biber gazı kullanımı da çoğu kullanıcı tarafından merak konusu oldu.

BİBER GAZI KULLANMAK NEDEN YASAK?

Sivil kişiler tarafından kullanılmasının yasaklanmasının nedenleri arasında solunum yollarında tahrişe neden olarak ölüme varan sonuçlar doğurması ön planda tutuluyor. Sivillerin kullanması durumunda kontrolünün sağlanamaması sebebi de yer alıyor. Bu sebeplerden ötürü yasak kapsamında bulunuyor.

BİBER GAZI İLE AVM'YE GİRİLİR Mİ?

Biber gazı ile AVM'lere giriş mevzuat gereği yasak olarak ifade ediliyor. Kapalı alanlarda yayılımının fazla olması bu yasakta etkili oldu.

BİBER GAZI FİYATLARI NE KADAR?

Biber gazı fiyatları marka ve model olarak farklılık gösterse de 400 lira ile 800 lira arasında satılıyor. Ancak sivillere satışı yasak bir ürün olarak ifade edildi.

BİBER GAZI EV YAPIMI OLUR MU?

Biber gazı fiyatlarının 80-120 lira arasından 800 liraya dayanması sonrası ev yapımı biber gazı popüler hale geldi. Evde bulunan 2 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı yağ, 1 çay kaşığı sirke ve kolonya tarifi karışımı gündem olurken uzmanlar gerçek biber gazı ürününün yerini tutamayacağını ifade etti.

Kaynak: Sputnik