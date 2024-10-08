Gece Yarısına Dikkat; Tabela Yine Değişiyor! Benzin ve Motorine Büyük Zam

Akaryakıt fiyatlarına yine zam geliyor. Motorin fiyatlarına 1.55 TL, benzin ise 1.26 TL zamlanacak.

Yeni akit gazetesine göre; motorin fiyatlarına 9 Ekim Çarşamba bu gece yarısından itibaren 1 lira 55 kuruş zam yapılacağı açıklandı. Benzin fiyatlarına ise 10 Ekim Perşembe gecesi 1 lira 26 kuruşluk artış geleceği ifade edildi. Ancak brent petrol fiyatları ve vergilerin oranına göre zam oranında değişiklik olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Benzin fiyatı: 42.85 TL

Motorin litre fiyatı: 42.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Benzin litre fiyatı: 43.21 TL

Motorin litre fiyatı: 43.12 TL

LPG litre fiyatı: 25.15 TL

Kaynak: Yeni Akit