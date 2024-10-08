Gece Yarısına Dikkat; Tabela Yine Değişiyor! Benzin ve Motorine Büyük Zam
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarına bu hafta içinde art arda zam gelmesi bekleniyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 55 kuruşluk zam beklenirken, 10 Ekim Perşembe gece yarısı ise benzine 1 lira 26 kuruşluk artış yapılacak.
Akaryakıt fiyatlarına yine zam geliyor. Motorin fiyatlarına 1.55 TL, benzin ise 1.26 TL zamlanacak.
Yeni akit gazetesine göre; motorin fiyatlarına 9 Ekim Çarşamba bu gece yarısından itibaren 1 lira 55 kuruş zam yapılacağı açıklandı. Benzin fiyatlarına ise 10 Ekim Perşembe gecesi 1 lira 26 kuruşluk artış geleceği ifade edildi. Ancak brent petrol fiyatları ve vergilerin oranına göre zam oranında değişiklik olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
Benzin fiyatı: 42.85 TL
Motorin litre fiyatı: 42.66 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
Benzin litre fiyatı: 43.21 TL
Motorin litre fiyatı: 43.12 TL
LPG litre fiyatı: 25.15 TL
Kaynak: Yeni Akit
Son Güncelleme: