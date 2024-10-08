Çirkin İftirada Ekibi Suçlanmıştı... Kılıçdaroğlu Sessizliğini Bozdu: 'Beyler Kendinize Gelin!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında çıkan iddiaların ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın ekibini suçlamıştı. Gülşah Durbay yaptığı açıklamada; kanser hastası olduğunu belirterek mesnetsiz, çirkin ithamlarla karşı karşı kaldığını ifade etmiş ve bunun hesabını soracağını duyurmuştu. Özgür Özel de bugün partisinin grup toplantısında iddialara yanıt vermiş, "Bu kadar ahlaksızlığa bu kadar kötülüğe, çirkinliğe dayanamıyorum. Döndüler bana saldırmak için Gülşah'ın hastanede yattığı günleri alçak bir oyuna çevirdiler. Alnınızı karışlamasam namerdim! Ne feda edecek Gülşah'ımız, ne sizden korkacak Özgür Özel var. Cürmünüz kadar yer yakarsınız" ifadelerini kullanmıştı.

Çirkin iftiraya karşı eski CHP Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

'BEYLER KENDİNİZE GELİN'

"Beyler, kendinize gelin… Uçurumun kenarına gelmiş ülkemizin sorunlarıyla ilgilenin! Ülkenin bu duruma gelmesinin mimarı olan Saray ile mücadele edin! Toplumsal ittifakı ulusal kurtuluşumuz için tesis edin! Erken seçim isteyin ve gereğini yapın!

Bir yılı aşkın süredir düzenli olarak, belirli çevreler tarafından partimizi ve beni hedef alan sistematik bir yapıyla karşı karşıyayım. Partimin içinde-dışında siyasilerden ve gazetecilerden oluşan bu ekiplerin hangi amaçla kimler tarafından teşvik edildiğini doğrusu merak ediyorum. Hiçbir zaman bana kurulan kumpasların siyasetini yapmadım. Mağdur edebiyatı Erdoğan’ın taktiğidir.

'ALÇAK OPERASYON'

Benim yakın çevrem! bilir ki, Sayın Belediye Başkanımızın sağlık durumuna çok üzüldüm. Allah'tan acil şifasını diliyorum. Bu alçak operasyonu tertipleyenleri lanetliyorum. Erkek egemen söyleme teslim olmayan; erkek şiddetine karşı geri adım atmayan tüm kadınları selamlıyorum. Kadınlarımızı koruyacağız, Evlatlarımıza siper olacağız, Gençlerimize sahip çıkacağız, Ormanımızı, denizimizi, derelerimizi ve Vatanın her karış toprağını savunacağız. Bizler, Büyük Önderimiz Atatürk'ün dediği gibi; "Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş" dahi olsa "Muhtaç olduğumuz kudretin’’ nerde olduğunu biliyoruz.