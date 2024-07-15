Irmağa Giren 14 Yaşındaki Çocuk Boğularak Hayatını Kaybetti

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'deki Pirinçsuyu ırmağına yakınlarıyla taktak motoruna kum yüklemek amacıyla giden 14 yaşındaki İbrahim Demir, burada serinlemek amacıyla ırmağa girdi. Demir'in suda kaybolmasının ardından yakınları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yakınlarının araması sonucu Demir'e kaybolduğu yerden biraz uzakta ulaşıldı. Sudan çıkarılarak olay yerine gelen ambulansa taşınan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Demir'in cenazesi Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA