Irmağa Giren 14 Yaşındaki Çocuk Boğularak Hayatını Kaybetti

Mersin'in Mut ilçesinde serinlemek amacıyla ırmağa giren 14 yaşındaki İbrahim Demir, boğularak hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Irmağa Giren 14 Yaşındaki Çocuk Boğularak Hayatını Kaybetti

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'deki Pirinçsuyu ırmağına yakınlarıyla taktak motoruna kum yüklemek amacıyla giden 14 yaşındaki İbrahim Demir, burada serinlemek amacıyla ırmağa girdi. Demir'in suda kaybolmasının ardından yakınları durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yakınlarının araması sonucu Demir'e kaybolduğu yerden biraz uzakta ulaşıldı. Sudan çıkarılarak olay yerine gelen ambulansa taşınan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Sarıyer'de 1 Kişi Boğuldu, 1 Kişi Kayıp!Sarıyer'de 1 Kişi Boğuldu, 1 Kişi Kayıp!Güncel

Demir'in cenazesi Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Çocuk
Son Güncelleme:
Bitki Boylarını 10 Karış Birden Uzatan Uygulama! Çiçekleriniz Daha Hızlı Büyüyecek Bitki Boylarını 10 Karış Birden Uzatan Uygulama! Çiçekleriniz Daha Hızlı Büyüyecek
Interpol, Kırmızı Bülten İle Arıyordu: Yakalanan Zanlı 2 Yıl Türk Vatandaşı Olmuş Yakalanan Zanlı 2 Yıl Türk Vatandaşı Olmuş
Evden Ayrılmak İsteyen Kiracıya Domuz Bağı İle İşkence Evden Ayrılmak İsteyen Kiracıya Domuz Bağı İle İşkence
Halkbank Yarıştan Geri Kalmadı! Emekli Promosyonlarına Temmuz Zammı Halkbank Yarıştan Geri Kalmadı! Emekli Promosyonlarına Temmuz Zammı
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Kulisleri Hareketlenecek! 'Bahçeli, Erdoğan'ı Tehdit Etti' İddiası 'Bahçeli, Erdoğan'ı Tehdit Etti' İddiası
İmar Planını Tanımadılar! Fahrettin Koca'nın Hastanesi 3 Kat Yükseltildi Koca'nın Hastanesi 3 Kat Yükseltildi
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? İşte Masadaki En Güçlü İki Rakam! En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Ahmet Davutoğlu'ndan Çok Konuşulacak Darbe Çıkışı 'Eğer Bana Karşı Yapılmamış Olsaydı...'
Tüm Dünya Bunu Konuşuyor! İşte Trump'ın Hayatını Kurtaran Hamle İşte Trump'ın Hayatını Kurtaran Hamle