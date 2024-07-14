Sarıyer'de 1 Kişi Boğuldu, 1 Kişi Kayıp!

Kısırkaya Plajı'na denize girmek için giden Ersin Oral ve arkadaşı Mustafa Günay, öğle saatlerinde dalgalar arasında gözden kayboldu. O sırada sahilde bulunan Recep Kurban, Oral'ı ve arkadaşını kurtarmak için denize girdi, bir süre sonra Recep Kurban dalgalar arasında kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri dün akşam saatlerinde Recep Kurban'ın cansız bedenine ulaştı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, AFAD ve Jandarma Arama-Kurtarma Ekipleri tarafından dün günboyu gerçekleştirilen aramalarda Oral'a ulaşılamadı. Oral ile denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı Mustafa Günay ise, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı. Çalışmalar bugün sabah erken saatlerde yeniden başladı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Oral'ın yakınları da arama çalışmalarını takip etmek için olay yerine geldi.

"DENİZ ALDI OĞLUMU VERMİYOR"

Oral'ın yakınları da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Ersin Oral'ın 10 yıllık evli ve bir erkek çocuğu sahibi olduğu ve plaja dün öğlen saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte denize girmek için geldiği öğrenildi. Oral’ın annesi ise, 'Deniz aldı oğlumu vermiyor' diyerek ağladı.

Oral’ın amcasının oğlu Hüseyin Oral, " Dün öğlen 02.00 gibi buraya gelmişler. 4- 5 arkadaş gelmişler. Birinin cansız bedenine ulaşıldı şu anda. Amcamızın oğlunu bekliyoruz boğulduğuna da emin değiliz. İnşallah hayırlısı olsun. AFAD ile beraber Jandarma ekipleri ve dalgıçlar aradıklarını söylediler. Onun dışında bir gelişme yok. 35 yaşında bir oğlu vardı 10 senelik evliydi " dedi.

DALGIÇLAR OLAY YERİNDE

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) tim ve dalgıçları ise, hazırlıklarını yaparak denizi kıyıdan taramaya başladı. Dalgıçların arama çalışmalarının akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi. Yakınları Oral'ın kaybolduğu noktada bekleyişine devam ediyor.

Kaynak: DHA