Kayseri'ye Otobüs ve Trenle Uyuşturucu Sokmaya Çalıştılar
Kayseri'de polis ekipleri, 'analiz' çalışması gerçekleştirdi. Şehre uyuşturucu sokmaya çalışan 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapılan şahıslara yönelik ‘analiz’ çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda; kente şehirlerarası otobüs ve trenle uyuşturucu sokulacağı bilgisine ulaşıldı. Ekipler, Kayseri’ye şehirlerarası otobüsle uyuşturucu sokmaya çalışan S.K.’yı (41) 1 kilo 20 gram uyuşturucu madde ile birlikte yakaladı.
Öte yandan, ekipler tarafından yapılan bir başka operasyonda, trenle kente uyuşturucu sokmaya çalışan E.A. (23), 5 kilo 412 gram uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı.
Ekipler, S.K. ve E.A. hakkında işlem başlattı.
Kaynak: İHA