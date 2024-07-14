Kayseri'ye Otobüs ve Trenle Uyuşturucu Sokmaya Çalıştılar

Kayseri'de polis ekipleri, 'analiz' çalışması gerçekleştirdi. Şehre uyuşturucu sokmaya çalışan 2 kişi yakalandı.

Kayseri'ye Otobüs ve Trenle Uyuşturucu Sokmaya Çalıştılar

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapılan şahıslara yönelik ‘analiz’ çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda; kente şehirlerarası otobüs ve trenle uyuşturucu sokulacağı bilgisine ulaşıldı. Ekipler, Kayseri’ye şehirlerarası otobüsle uyuşturucu sokmaya çalışan S.K.’yı (41) 1 kilo 20 gram uyuşturucu madde ile birlikte yakaladı.

Öte yandan, ekipler tarafından yapılan bir başka operasyonda, trenle kente uyuşturucu sokmaya çalışan E.A. (23), 5 kilo 412 gram uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı.

Ekipler, S.K. ve E.A. hakkında işlem başlattı.

Kaynak: İHA

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