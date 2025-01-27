İran'da 5.1 Büyüklüğünde Deprem

İran'da bir deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirmanşah eyaletine bağlı Kasrı Şirin kenti olan 5.1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 04.32'de gerçekleşti.

Depremin derinliği 8 kilometre olarak ölçülürken, eyalet valiliği tarafından yapılan açıklamada can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi