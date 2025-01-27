Muğla’da Karbonmonoksit Faciası: 2 Ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakınlarının haber alamadığı çiftin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Muğla’da Karbonmonoksit Faciası: 2 Ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Yeni Mahalle 1214 Sokak'taki iki katlı evin birinci katında yaşayan Cemile ile Mehmet Başar'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Çiftin, karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çiftin hayatını kaybettiğini öğrenen çocukları ile yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Komşuların Gürültü Kavgası Hastanede Bitti: Sopa ve Odunlarla Birbirlerine Saldırdılar Komşuların Gürültü Kavgası Hastanede Bitti
Yolda Buldu Kedi Diyerek Sahiplendi: Büyüyünce Bambaşka Hayvan Oldu, Görenler Şaşkınlığını Gizleyemedi Yolda Buldu Kedi Diyerek Aldı: Büyüyünce Bambaşka Hayvan Oldu, Görenler Şaşkınlığını Gizleyeme
Öğrenen Bir Daha Ağzına Sürmeyecek: Aç Karnına Kahve İçmenin Zararı Öğrenen Bir Daha Ağzına Sürmeyecek: Aç Karnına Kahve İçmenin Zararı
İstanbul'da Feci Kaza! Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü İstanbul'da Feci Kaza! Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
ÇOK OKUNANLAR
ÖTV Muafiyetli Hurda Teşviki İçin Çağrı! Rekor Seviyeye Yükseldi: Trafikteki Her 4 Otomobilden 1’i… Araç Sahipleri ÖTV Muafiyetli Hurda Teşviki Bekliyordu!
Fenerbahçe'nin Talisca Transferinde Mutlu Son: Sözleşme İmzalamak İçin İstanbul'a Geliyor Fenerbahçe'nin Talisca Transferinde Mutlu Son
CHP'li Vekil Açıkladı: Muharrem İnce 'Baba Ocağı'na mı Dönüyor? Muharrem İnce 'Baba Ocağı'na mı Dönüyor?
Erkekler Dul Maaşı Alır Mı? Ölüm Aylığında Şartlar Belli Oldu! 3 Maaş Birden Alabilirsiniz 3 Maaş Birden Alabilirsiniz, Şartlar Belli Oldu
Hakan Ateş'le İlgili Kritik Gelişme: O Koltuğu da Bırakıyor Hakan Ateş'le İlgili Kritik Gelişme