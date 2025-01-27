Havalar Şaşırttı, Kar Yağışı Beklerken Sıcaklıklar Arttı: İşte İl İl Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise batıda güneyli, doğuda kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Havalar Şaşırttı, Kar Yağışı Beklerken Sıcaklıklar Arttı: İşte İl İl Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi sürüyor. Geçtiğimiz hafta yapılan kar yağışı ve kuvvetli sağanak uyarılarının ardından bu hafta Çarşamba gününe kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Havalar Şaşırttı, Kar Yağışı Beklerken Sıcaklıklar Arttı: İşte İl İl Hava Durumu - Resim : 1

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle yurdun batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Havalar Şaşırttı, Kar Yağışı Beklerken Sıcaklıklar Arttı: İşte İl İl Hava Durumu - Resim : 2

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi

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