İran Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile yarın Ankara'da bir araya geleceği belirtildi. Açıklamada, İsrail-Filistin çatışmalarının ele alınacağı aktarıldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, bugün ise Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Al Sani'nin ardından ise Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü. İran devlet televizyonunun haberine göre Abdullahiyan, Hamas lideri Haniye ile bir araya geldi. Görüşmede, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki durum ve Filistin'deki gelişmeler ele alındı.