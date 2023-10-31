Vosvoslarla '100. Yıl'

GERÇEK GÜNDEM - Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları kapsamında 29 Ekim’de İzmir’de farklı bir etkinlik gerçekleşti. Vosvoslarla yapılan kareografide “1923 - 2023, 100. Yıl” yazıldı. Öncesinde ise Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın da kullandığı vosvos ile katıldığı 138 araçlık konvoy Bayraklı caddelerinde yüzyıla yakışır bir kortej gerçekleşti.

Bayraklı’da başlayan kortej Karşıyaka sahilinden devam ederek Mavişehir’de son buldu. Kortejin geçişi sırasında cadde ve sokalardaki evlerin balkonlarından ve pencerelerinden bayrak sallayan vatandaşlar da heyecana ortak oldu.

İzmir’deki vosvosçuları bir araya getiren 100. Yıl kutlamasına İzmir Vovos Birlik ve Dayanışma Derneği, Vosvos İzmir Fun Club, Vosvos Kamp ve Bayraklı Belediyesi İzmir destek verdi.