Vosvoslarla '100. Yıl'

İzmir'de cumhuriyetin 100. yılında vosvoslarla kareografi yapıldı.

Vosvoslarla '100. Yıl'

GERÇEK GÜNDEM - Cumhuriyetin 100. yıl kutlamaları kapsamında 29 Ekim’de İzmir’de farklı bir etkinlik gerçekleşti. Vosvoslarla yapılan kareografide “1923 - 2023, 100. Yıl” yazıldı. Öncesinde ise Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın da kullandığı vosvos ile katıldığı 138 araçlık konvoy Bayraklı caddelerinde yüzyıla yakışır bir kortej gerçekleşti.

Bayraklı’da başlayan kortej Karşıyaka sahilinden devam ederek Mavişehir’de son buldu. Kortejin geçişi sırasında cadde ve sokalardaki evlerin balkonlarından ve pencerelerinden bayrak sallayan vatandaşlar da heyecana ortak oldu.

İzmir’deki vosvosçuları bir araya getiren 100. Yıl kutlamasına İzmir Vovos Birlik ve Dayanışma Derneği, Vosvos İzmir Fun Club, Vosvos Kamp ve Bayraklı Belediyesi İzmir destek verdi.

Fitch: Türkiye’de İslami finans büyüklüğü 100 milyar dolara ulaşabilir Fitch: Türkiye’de İslami finans büyüklüğü 100 milyar dolara ulaşabilir
Ev sahibi kiracısını soydu Ev sahibi kiracısını soydu
Saksıda yetişebiliyor. Hasat sonrasında yüzler çok gülüyor Saksıda yetişebiliyor. Hasat sonrasında yüzler çok gülüyor
Adım Farah dizisiyle ilgili flaş karar! FOX TV değişiklik kararı aldı Adım Farah dizisiyle ilgili flaş karar! FOX TV değişiklik kararı aldı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten gram altın için 'Kasım' uyarısı: 'Kazanma değil batırma ayı' İslam Memiş'ten gram altın için 'Kasım' uyarısı: 'Kazanma değil batırma ayı'
Meteoroloji 8 ili saat vererek uyardı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! Meteoroloji 8 ili saat vererek uyardı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor!
Asgari ücrette sürpriz rakam: 20 Kasım tarihi işaret edildi! Asgari ücrette sürpriz rakam: 20 Kasım tarihi işaret edildi!
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Vali Davut Gül tarih verdi! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Vali Davut Gül tarih verdi!
Bu saatlerde mumları hazırlayın: İstanbul'un 23 ilçesinde büyük elektrik kesintisi Bu saatlerde mumları hazırlayın: İstanbul'un 23 ilçesinde büyük elektrik kesintisi