Cumhuriyet konuşması nedeniyle gözaltına alınan öğretmen serbest bırakıldı

Türk Eğitim Derneği Koleji (TED) Antalya şubesinde 29 Ekim töreninde yapılan bir konuşma iktidara yakın isimler tarafından hedef alındı.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla dün gece gözaltına alınan öğretmen savcılık ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

‘Cumhuriyetin yok edilmeye çalışıldığı’ vurgusunun yapıldığı konuşmayı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eski AKP milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, iktidara yakın Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hilal Kaplan’ın boşandığı kocası Süheyb Öğüt’ün kurucuları arasında olan BosphorusGlobal’in kurduğu Yekvücut isimli hesap hedef almıştı.