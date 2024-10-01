İnsanları İşte Böyle Zehirliyorlar: Motokuryelerle Uyuşturucu Trafiği!

Türkiye’de giderek yaygınlaşan uyuşturucuya erişim internet üzerinden dahi sağlanmaya başladı. Toplumda özellikle gençler için büyük bir tehdit haline gelen uyuşturucunun, satıcılar tarafından motokuryelerle taşıtıldığı ortaya çıktı. Emniyet verilerine göre, son altı ayda 59 ilde motokurye ve uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 369 uyuşturucu satıcısı ve kurye yakalandı.

Cumhuriyet'ten Rengin Temoçin'in ulaştığı Emniyet verilerine göre; operasyonlarda 2 ton 986 kilogram uyuşturucu madde, 890 bin 923 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Adli bilişim uzmanı emekli polis İsa Altun, durumla ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

'DENETİM VE TAKİP ÇOĞALTILMALI'

İsa Altun, cezaların artırılması gerektiğini belirterek, “Türkiye’de son zamanlarda sayıları hızla artan motokuryeler özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere çok sayıda ilde uyuşturucu tacirlerinin yeni satış yöntemi olarak görülüyor. Bu sistemin ortadan kaldırılması için sektördeki denetimler artmalı teknik ve fiziki takip çoğaltılmalıdır. Özellikle pandemi döneminde sokağa çıkma kısıtlamasını delmek için kendilerini motosikletli kurye gibi gösteren uyuşturucu tacirlerinin sayısı çoğaldı. Nitekim bir e-ticaret şirketinin çantasını taşıyan bir motokuryeyi çeviren bekçiler çantada çok miktarda uyuşturucu yakaladı” diye konuştu.

Kaynak: Cumhuriyet