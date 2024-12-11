İnşaat İşçisi İntihar Etti... Ardında Bıraktığı Video Yürekleri Dağladı

BARAN ŞENEL

Hayati Diri 56 yaşındaydı. İnşaat işçisi olarak çalışıyordu. Haziran ayında sosyal medya üzerinden yatırım yapıp para kazandığını iddia eden bir şebekenin reklamına denk geldi. Onlarla WhatsApp üzerinden iletişime geçti. Eliptik Yazılım isimli firmaya toplamda 1 milyonu aşkın para yatırdı. Ancak hiçbir kazanç elde edemedi. Çete üyeleri Diri’den daha fazla para koparmaya çalıştı.

TEMMUZ AYINDA ŞİKAYETÇİ OLDU

Diri yaşadığı sürecin ardından Temmuz ayında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şikayetçi oldu. Ancak 4 ayda bir arpa boyu yol alınamadı. Borç batağına saplanan Diri bugün ise yaşadıklarına dayanamayarak çalıştığı inşaattan atlayarak intihar etti.

ÖLMEDEN ÖNCE VİDEO ÇEKTİ

Diri yaşamını yitirirken ölmeden önce çektiği video ise yürekleri yaktı. Diri, videoda dolandırıldığını belirterek telefonunun siber suçlara teslim edilmesini istedi. Diri’nin anlattıkları bir inşaat işçisinin dolandırıcılar nedeniyle yaşadıklarını gözler önüne serdi.

Kaynak: Gerçek Gündem