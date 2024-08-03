İngiltere'de Filistin'e Destek Eylemi

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistinlilere destek eylemi yapıldı. Eyleme binlerce kişi katıldı.

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İngiltere'de Filistin'e Destek Eylemi

Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) İngiltere’nin başkenti Londra’da bugün Filistinlilere destek için protesto yürüyüşü düzenledi. PSC yürüyüşle ilgili, “Binlerce kişi Londra'da Ateşkes ve İngiltere'nin İsrail'in şiddetine suç ortaklığına son vermesi için yürüyor” dedi.

Filistin’e destek için 17’inci yürüyüşünü yerel saatle 12’de düzenleyen PSC’den yapılan açıklamada, “İsrail Gazze'ye yönelik soykırım saldırılarını tırmandırıyor. Bu arada yeni hükümetimiz İsrail'in şiddetine İngiltere'nin suç ortaklığını sona erdirmek için hiçbir şey yapmadı.

Keir Starmer'ından isteklerimizi talep etmek için 3 Ağustos'ta bize katılın” denildi. İngiltere Metropolitan Polis Teşkilatı (MET), yürüyüş ile ilgili yayınladığı önlemlerde yürüyüşe katılanların belirlenen bölgeden çıkmaması ve yerel saatle 16.30 itibarıyla dağılmış olmaları gerektiğinin altını çizdi.

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