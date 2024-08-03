Kırıkkale'de Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Kaza Yaptı: 8 Yaralı

Kırıkkale Balışeyh-Sulakyurt kara yolunda trafik kazası meydana geldi. B.A. (22) yönetimindeki 71 AAB 149 plakalı organizasyon şirketine ait kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle devrildi. Kamyonetin kasasında bulunan masa ve sandalyeler yola savruldu.

Kazada, sürücü ile kamyonetin kasasında bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA