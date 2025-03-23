İmamoğlu'nun Hakimlik Sorgusu Başladı

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılık ifadesi tamamlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İmamoğlu'nun hakimlik sorgusu başladı.

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İmamoğlu'nun Hakimlik Sorgusu Başladı

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılığa hakkındaki iki ayrı soruşturma kapsamında ifade veren Ekrem İmamoğlu, her iki soruşturma kapsamında da tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Bu kapsamda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu'nun, Türk Ceza Kanunu'nun "suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet alma" suçları kapsamında tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği bildirildi.

Dilek Kaya İmamoğlu, Selim İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş mahkeme salonuna alındı. İmamoğlu’nun Sulh Ceza Hakimliğinde sorgusuna başlandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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