İmamoğlu'ndan yasak kararına tepki: Türkiye'yi yönetenler özgüveni yüksek kişilerden oluşmalıdır

Türkiye'nin sarsıldığı büyük deprem felaketinin ardından, vatandaşlar enkaz altında kalan yakınlarını bulmak ve yardımları organize etmek için sosyal medya kanallarını kullanıyor.

AKP ise akşam saatlerinde Twitter ve Tiktok'a girişleri engellendi.

Vatandaşlar karara büyük tepki gösterdi ve VPN uygulamaları kullanarak sosyal medya kanallarını kullanmaya çalışıyorlar.

İMAMOĞLU: TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ YÖNETENLER ÖZGÜVENİ YÜKSEK KİŞİLERDEN OLUŞMALIDIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yasaklama kararına sert tepki gösterdi. İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı deprem bölgesinde iken gelecek olumsuz tepkiler kamuoyuna yansımasın diye sosyal medya ve internet iletişimini kısıtlamak sadece gerçeklerden korkmak ve zayıflıktır. Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenler özgüveni yüksek kişilerden oluşmalıdır."

Kaynak: Gerçek Gündem