İmamoğlu'ndan yasak kararına tepki: Türkiye'yi yönetenler özgüveni yüksek kişilerden oluşmalıdır

İBB Başkanı İmamoğlu, AKP tarafından sosyal medyanın yasaklanmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "sosyal medya ve internet iletişimini kısıtlamak sadece gerçeklerden korkmak ve zayıflıktır. Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenler özgüveni yüksek kişilerden oluşmalıdır." dedi.

İmamoğlu'ndan yasak kararına tepki: Türkiye'yi yönetenler özgüveni yüksek kişilerden oluşmalıdır

Türkiye'nin sarsıldığı büyük deprem felaketinin ardından, vatandaşlar enkaz altında kalan yakınlarını bulmak ve yardımları organize etmek için sosyal medya kanallarını kullanıyor. 

AKP ise akşam saatlerinde Twitter ve Tiktok'a girişleri engellendi. 

Vatandaşlar karara büyük tepki gösterdi ve VPN uygulamaları kullanarak sosyal medya kanallarını kullanmaya çalışıyorlar.

Twitter'a kısıtlama getirilmesinin ardından CHP'li vekiller BTK'da: Bilgi verecek yetkili yokTwitter'a kısıtlama getirilmesinin ardından CHP'li vekiller BTK'da: Bilgi verecek yetkili yokGüncel

İMAMOĞLU: TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ YÖNETENLER ÖZGÜVENİ YÜKSEK KİŞİLERDEN OLUŞMALIDIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yasaklama kararına sert tepki gösterdi. İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı deprem bölgesinde iken gelecek olumsuz tepkiler kamuoyuna yansımasın diye sosyal medya ve internet iletişimini kısıtlamak sadece gerçeklerden korkmak ve zayıflıktır. Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenler özgüveni yüksek kişilerden oluşmalıdır."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Deprem Ekrem İmamoğlu
Türkiye deprem risk haritası; Hangi bölgelerde deprem riski var? Türkiye deprem risk haritası; Hangi bölgelerde deprem riski var?
Karamollaoğlu: Artık sussunlar, işlerini yapsınlar Karamollaoğlu: Artık sussunlar, işlerini yapsınlar
Müge Anlı yaptığı yayınla ilgili eleştirilere yanıt verdi! Müge Anlı yaptığı yayınla ilgili eleştirilere yanıt verdi!
TCDD duyurdu: Marmaray ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı 24 saat hizmet verecek TCDD duyurdu: Marmaray ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı 24 saat hizmet verecek
ÇOK OKUNANLAR
10 ili yerle bir eden felaketin fotoğrafları: Depremin öncesi ve sonrası 10 ili yerle bir eden felaketin fotoğrafları: Depremin öncesi ve sonrası
Aslan kostümü, fantezi gecelik... Yardım kolilerinden çıkanlar pes dedirtti Aslan kostümü, fantezi gecelik... Yardım kolilerinden çıkanlar pes dedirtti
Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara Depremin büyüklüğü havadan görüntülendi: Kan donduran manzara
Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı! Maraş depremini günler önce bilmişti: Deprem uzmanı tarih verip yeni uyarı yaptı!
Yaraları hep birlikte saracağız: Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim? Deprem bölgesine uzaktan nasıl yardım ederim?