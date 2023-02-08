TCDD duyurdu: Marmaray ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı 24 saat hizmet verecek

Kahramanmaraş merkez üssü depremin ardından Marmaray ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı deprem bölgesinden gelecek vatandaşlara 24 saat hizmet verecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, Marmaray ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının 24 saat hizmet vereceğini bildirdi. TCDD sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Marmaray banliyö hattımız ile Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımız, deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için 12 Şubat Pazartesi 24.00’e kadar 24 saat aralıksız hizmet verecektir."