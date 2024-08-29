İmamoğlu’ndan Metrobüs Faciası İçin Yeni Açıklama: Sürücü Hatası mı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sefaköy'de iki metrobüsün çarpıştığı kazaya ilişkin, "Görüntüler geldi bir sürücü hatasına benziyor. Konumlarına bakıyor arkadaşlarımız hızlıca tetkik edeceğiz" dedi.

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İmamoğlu’ndan Metrobüs Faciası İçin Yeni Açıklama: Sürücü Hatası mı?

Türkiye Belediyeler Birliği'nin 28 Ağustos'taki encümen toplantısı için Adıyaman'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Sefaköy'de meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

Hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet dileyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Trafik kazası yaşandı takip ediyoruz. Ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşımız var. İner inmez de gidip hastanede kontrollerini yapacağım. Görüntüler geldi bir sürücü hatasına benziyor. Konumlarına bakıyor arkadaşlarımız hızlıca tetkik edeceğiz. Başımız sağ olsun."

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