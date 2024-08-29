Metrobüs Faciası Sonrası Can Pazarı: Korku Dolu Anlar Kameralarda

Küçükçekmece Sefaköy'de yol bakım çalışması nedeniyle iki metrobüsün çarpışması sonucu 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybederken, 45 kişi yaralandı. Kazadan hemen sonra yaşanan can pazarı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Küçükçekmece Sefaköy'de sabah saatlerinde meydana gelen kazada yol bakım çalışması nedeniyle iki metrobüs çarpıştı.

Çarpışma sonucu 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybederken, 45 kişi yaralandı.

Metrobüs Faciası Sonrası Can Pazarı: Korku Dolu Anlar Kameralarda - Resim : 1

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, Bakırköy'deki Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıları ziyaret etti.

Vali Gül, "Metrobüs kazasından 49 kişi etkilendi. Bunlardan 1 kişi maalesef hayatını kaybetti. Toplam 45 hastamızın tedavisi sürüyor" dedi.

Metrobüs Faciası Sonrası Can Pazarı: Korku Dolu Anlar Kameralarda - Resim : 2

CAN PAZARI KAMERALARDA

Kaza sonrası yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaza sonrası metrobüs içerisindeki yaralıların kendi imkanlarıyla çıktığı ve çevredeki vatandaşların yardım ettiği görülüyor.

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Kaynak: İHA

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