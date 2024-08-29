Metrobüs Faciası Sonrası Can Pazarı: Korku Dolu Anlar Kameralarda

Küçükçekmece Sefaköy'de sabah saatlerinde meydana gelen kazada yol bakım çalışması nedeniyle iki metrobüs çarpıştı.

Çarpışma sonucu 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybederken, 45 kişi yaralandı.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, Bakırköy'deki Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıları ziyaret etti.

Vali Gül, "Metrobüs kazasından 49 kişi etkilendi. Bunlardan 1 kişi maalesef hayatını kaybetti. Toplam 45 hastamızın tedavisi sürüyor" dedi.

CAN PAZARI KAMERALARDA

Kaza sonrası yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaza sonrası metrobüs içerisindeki yaralıların kendi imkanlarıyla çıktığı ve çevredeki vatandaşların yardım ettiği görülüyor.

Kaynak: İHA