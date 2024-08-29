Uyuşturucu Ticaretine Suçüstü, 1 Tutuklama

İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu ticaretine suçüstü yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

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Uyuşturucu Ticaretine Suçüstü, 1 Tutuklama

İzmir'in Konak ilçesinde uyuşturucu ticareti esnasında polis ekiplerince suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı; diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada, O.B. ve A.İ. isimli şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yaptığı esnada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yapılan aramada şüphelilerin üzerinden 76,67 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.B. ve A.İ., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken A.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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