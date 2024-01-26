İmamoğlu'na 'cuma namazı' çıkışı provokasyon: Camiye neden geldin?

Sancaktepe'de cuma namazına giden Ekrem İmamoğlu, namaz bitimi bir kişinin provakatif sözlerine maruz kaldı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazını İstanbul Sancaktepe'de bir camide kıldı.

İmamoğlu, cuma namazı çıkışı provokasyon maruz kaldı.

'YARADANA DUA ETMEYE GELİYORUM'

Camiden çıkan biri İmamoğlu'na, seçim dönemini hatırlatarak "Camiye neden geldin?" sözleriyle çıkıştı.

İmamoğlu, "Dua etmeye geliyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu, şahsın "Şimdiye kadar neredeydin? Camilere, cumalara neden seçimden seçime geliyorsun?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Yaradana dua etmeye geliyorum. Başkası gibi hava atmaya değil."

CHP'nin İBB adayı sonrasında başka bir vatandaşa dönerek, "Sanki ona gelip hava atacağım. Dua etmeye geldim" dediği duyuldu.

O kişiye camiden çıkan diğer cemaatin de tepki gösterdiği görüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Ekrem İmamoğlu İstanbul Sancaktepe
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