Hafif ticari araç ile midibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 6’sı asker 9 kişi yaralandı

Erzincan'da hafif ticari araç ile midibüs çarpıştığı kazada, 1 kişinin öldüğü, 6’sı asker toplam 9 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

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Hafif ticari araç ile midibüs çarpıştı: 1 kişi öldü, 6’sı asker 9 kişi yaralandı

Erzincan-Sivas karayolunda hafif ticari araç ile içerisinde askerlerin bulunduğu midibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6’ı asker toplam 9 kişi yaralandı.

Feci kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Erzincan - Sivas karayolu Teknecik köyü girişinde meydana geldi.

6’SI ASKER TOPLAM 9 YARALI

Alınan bilgiye göre, bugün yeni aldıkları 03 AYY 598 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile mahkum nakli yaptıktan sonra dönen içerisinde askerlerin ve 2 sivil vatandaşın bulunduğu 54 AFH 520 plakalı Isuzu marka midibüs çarpıştı.

Kazada çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole uçtu. Hurdaya dönen Fiat marka hafif ticari araçtaki Yakup Demir olay yerinde hayatını kaybetti.

6’sı asker toplam 9 yaraladı da kaza mahalline sevk edilen ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ve Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, kaza mahalline gelerek incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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