Burdur’da, 22 şahıs tutuklandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin genel asayiş çalışmalarında yakalanan ve farklı suçlardan aranması olan 22 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur’da, 22 şahıs tutuklandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Ocak-19 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele edilmesi ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda meydana gelen 3 hırsızlık olayının tamamı aydınlatılarak olaya karışan 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan aranması olan toplamda 30 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Sevk edilen şahıslardan 22 şahıs tutuklandı 8 şahıs serbest bırakıldı.

Ayrıca yakalanan bu şahıslardan, 13 şahıs hakkında farklı illerden aranma kaydının bulunduğu tespit edilerek Burdur’da yakalanması sağlandı.

Yakalanan şahıslardan “hırsızlık” suçundan 15 yıl 8 ay 25 gün, 5 yıl ve 3 yıl 10 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan 3 şahıs, “çocuğun cinsel İstismarı” suçundan 3 yıl hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, “dolandırıcılık” suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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