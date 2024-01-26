32 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

Kasten öldürme suçundan aranan şüpheli yakalanarak cezaevine teslim edildi.

32 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

Toplamda 32 yıl hapis cezası olan firari şüpheli yakayı ele verdi.

İzmir’de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Çarşamba günü yaptığı çalışmalarda, kasten öldürme suçundan 32 yıl 7 ay 25 gün hapis cezasına hükümlü olarak aranan M.A. isimli şüphelinin yerini tespit etti.

Şüpheli, saklandığı tespit edilen Buca ilçesinde kayınvalidesine ait ikamet adresinde yakaladı.

Yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edilerek cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
İzmir Polis
Burdur’da, 22 şahıs tutuklandı Burdur’da, 22 şahıs tutuklandı
Pilavım tutmuyor diyenlere... Tane tane pilav yapmanın sırrı! 1 bardak eklenmeli... Pilavım tutmuyor diyenlere... Tane tane pilav yapmanın sırrı! 1 bardak eklenmeli...
FOX bombayı patlattı! Hudutsuz Sevda dizisine yeni oyuncu FOX bombayı patlattı! Hudutsuz Sevda dizisine yeni oyuncu
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var! Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
ÇOK OKUNANLAR
AKOM resmen açıkladı: İstanbul'a kar geliyor İstanbul'a kar geliyor
Seneler sonra yarışmaya tekrar katıldı: Kısmetse Olur Rabia Karaca'yı görenler tanıyamadı Seneler sonra yarışmaya tekrar katıldı: Kısmetse Olur Rabia'yı görenler tanıyamadı
Emekli maaş zammıyla ilgili yeni iddia: "Herkese zam yapılacak..." Emekli maaş zammıyla ilgili yeni iddia: "Herkese zam yapılacak..."
"Aldatıldım" demişti: Burak Sergen ile Nihan Ünsal boşandı "Aldatıldım" demişti: Ünlü çift boşandı
Erdoğan duyurmuştu: Sefalet ücreti sonrası emekliye yönelik yeni proje! Sefalet ücreti sonrası emekliye yönelik yeni proje!