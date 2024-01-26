32 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

Toplamda 32 yıl hapis cezası olan firari şüpheli yakayı ele verdi.

İzmir’de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Çarşamba günü yaptığı çalışmalarda, kasten öldürme suçundan 32 yıl 7 ay 25 gün hapis cezasına hükümlü olarak aranan M.A. isimli şüphelinin yerini tespit etti.

Şüpheli, saklandığı tespit edilen Buca ilçesinde kayınvalidesine ait ikamet adresinde yakaladı.

Yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edilerek cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA