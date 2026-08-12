İmamoğlu CHP'den İstifa Etti

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Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. İmamoğlu, YENİ Parti'ye geçtiğini duyurdu. İmamoğlu'nun X hesabından paylaştığı açıklaması şöyle:

"Kıymetli Yurttaşlarım,

Değerli Yol Arkadaşlarım,

17 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Bu karar, ülkemizin geleceğine dair inandığım değerlere ve milletimize karşı taşıdığım sorumluluğun bir sonucudur. Bugüne kadar birlikte emek verdiğimiz, omuz omuza yürüdüğümüz tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Bugün Türkiye’nin daha güçlü, daha demokratik ve daha umut dolu yarınlarını birlikte inşa etmek için YENİ bir yol açıyoruz. Sizleri bu yürüyüşün bir parçası olmaya, umudu birlikte büyütmeye ve geleceği birlikte kurmaya davet ediyorum."

Kaynak: Haber Merkezi