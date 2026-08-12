Adana'dan Acı Haber... Nehre Giren 2 Çocuk Kayboldu

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Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'nde serinlemek için nehre giren Suriye uyruklu Salih Rami (12) ile arkadaşı Simar Süleyman (10) gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çocukları bulmak için su üstü ve kıyıda arama çalışması başlatıldı. Olayı haber alan çocukların yakınlarının kıyıda bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA