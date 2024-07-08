İlk İhlal Kararı Geçen Sene Çıkmıştı: AİHM Bin ByLock Başvurusunu Daha Türkiye'ye İletti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ByLock kullandıkları gerekçesiyle ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla yargılanıp cezaya mahkum edilen bin kişinin dosyasını daha Ankara’ya iletti. AİHM’den yapılan açıklamada, 5 dosya halinde gönderilen başvuruların, görüş için Türkiye hükümetine gönderildiği bildirildi.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, başvurular ‘hak ihlali’ temelinde Ankara’ya karşı dava açmak için yapılırken, AİHM, 2023’ün sonunda da ikin bin başvuruyu da aynı gerekçeyle tebliğ etmişti. Mahkemenin gündemindeki ByLock dosyasının 8 bini aştığı belirtildi.

Başvurular, 2019-2023 yılları arasında mahkemenin gündemine taşınmış şikayetlerden oluşurken, başvurucular haklarındaki mahkumiyet kararlarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) adil yargılanma hakkıyla ilgili 6'ncı ve kanunsuz ceza olamayacağını düzenleyen 7'nci maddelerini ihlal ettiği iddiasında bulunuyor.

PİLOT KARAR EYLÜL 2023’TE VERİLDİ

AİHM, ByLock kullanımına ilişkin davalarla ilgili pilot kararını (Yüksel Yalçınkaya davası) 26 Eylül 2023 tarihinde açıklamış ve AİHS'nin 6 ve 7'nci maddelerine ek olarak toplantı ve örgütlenme özgürlüğüyle ilgili 11'inci ve kararların bağlayıcılığı ve infazıyla ilgili 46'ncı maddelerinin ihlal edildiğine hükmetmişti.

Pilot kararda, ByLock yargılamalarında yasaların keyfi yorumlandığı ve mahkemelerin bu yargılamalarda genişletici ve öngörülemez yorumunun AİHS’nin 7'nci maddesinin keyfi soruşturma, mahkumiyet ve cezalandırmaya karşı etkili güvenceler sağlama amaç ve hedefine aykırı olduğu savunulmuştu.